ZIMA ZVANIČNO POČELA U NEDELJU I TRAJE DO 20. MARTA 2026., OD PONEDELJKA DANI POSTEPENO DUŽI

dec 21, 2025

Zima je počela danas u 16 časova i 3 minuta, navodi se u obaveštenju Astronomskog društva „Ruđer Bošković“. U isto vreme za stanovnike na južnoj Zemljinoj polulopti počinje leto.

Prvi dan zime je ujedno bio i najkraći dan u godini. Na dan početka zime Sunce je izašlo u 7.13 sati, a zašlo u 16.00, što znači da je obdanica trajala 8 sati i 47 minuta, a noć 15 časova i 13 minuta. Nakon 21. decembra dani počinju da se produžavaju.

Zima će trajati do petka, 20. marta 2026. godine, do dana prolećne ravnodnevice, kada će u 15.46 sati početi proleće. Ukupno trajanje ove astronomske zime biće 88 dana, 23 sata i 42 minuta.

 

