MINISTARSTVO TURIZMA I OMLADINE PREDSTAVLJA PROJEKAT „PRESTONICA MLADIH REPUBLIKE SRBIJE 2027“

Ministarstvo turizma i omladine u gradovima širom Srbije predstavlja projekat „Prestonica mladih Republike Srbije 2027“, za koji je raspisan javni poziv za učešće na konkursu.

Projekat “Prestonica mladih Republike Srbije 2027“ ima za cilj uspostavljanje održivog, funkcionalnog i pristupačnog sistema podrške mladima na lokalnom nivou, kroz razvoj standarda u omladinskom radu, uređenje i unapređenje prostora za mlade, kao i jačanje kapaciteta lokalnih aktera koji rade sa mladima. Kruševac je jedan od 15 odabranih gradova, koji ima dobre uslove da aplicira za nosioca titule „Prestonica mladih Republike Srbije 2027. godine“.

Ministarstvo zajedno sa udruženjem „Opens“ i Nacionalnom asocijacijom Kancelarije za mlade raspisalo Javni poziv za učešće na konkursu za „Prestonicu mladih Republike Srbije 2027“. Bira se grad ili opština koja će biti prva prestonica mladih. Lokalna samouprava koja osvoji ovu titulu dobiće od Ministarstva grant u vrednosti od 50 miliona dinara i punu podršku svih drugih nacionalnih institucija za njeno sprovođenje u 2027. godini. Sve omladinske aktivnosti nacionalnog nivoa biće održane u prestonici mladih. Pomenuti projekat je samo jedan u nizu mera i aktivnosti koje resorno ministarstvo sprovodi u cilju unapredjenja položaja mladih.

Seoski turizam predstavlja jednu od najperspektivnijih grana za razvoj turizma u Srbiji i zato je Ministarstvo prepoznalo ovaj potencijal i postavilo razvoj ruralnog turizma kao jedan od ključnih prioriteta u svom radu.