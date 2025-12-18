Jefimija TV, Kruševac

ISPLATA SOCIJALNIH DAVANJA MINISTARSTVA I NAKNADA NACIONALNE SLUŽBE ZAPOŠLJAVANJA

Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja saopštava da je predviđena isplata korisnicima:

  • Novčane socijalne pomoći, posebne novčane naknade i dodataka za pomoć i negu drugog lica za mesec novembar u petak, 19. decembra 2025. godine,
  • Naknade za izdržavanje korisnika na porodičnom smeštaju za mesec novembar u petak, 19. decembra 2025. godine,
  • Dečijeg dodatka i roditeljskog dodatka i 13. rata dečijeg dodatka za mesec novembar u petak, 19. decembra 2025. godine,
  • Prava iz boračko invalidske zaštite za mesec novembar u petak, 19. decembra 2025. godine,
  • Isplate zaostalih razlika po pravima korisnika boračko-invalidske zaštite za period januar – oktobar 2025. godine u subotu, 20. decembra 2025. godine,
  • Naknade zarade odnosno plate za vreme porodiljskog odsustva, nege deteta i posebne nege deteta za mesec novembar u petak, 19. decembra 2025. godine,
  • Ostale naknade po osnovu rođenja i nege deteta i posebne nege deteta za mesec novembar u petak, 19. decembra 2025. godine.

Nacionalna služba za zapošljavanje obaveštava javnost da će preko Banke Poštanska štedionica isplatiti redovnu i privremenu novčanu naknadu za mesec novembar 2025. godine.

Redovna novčana naknada za nezaposlena lica biće isplaćena u petak, 19. decembra, dok će privremena novčana naknada za lica koja žive na i izvan teritorije AP Kosovo i Metohija biti isplaćena u subotu, 20. decembra 2025. godine.

