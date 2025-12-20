PLESNI STUDIO „LA LUNA“ IZ KRUŠEVCA OSTVARIO ODLIČNE REZULTATE NA TAKMIČENJU U VRNJAČKOJ BANJI

Vrnjačka Banja je prošlog vikenda bila domaćin međunarodnog takmičenja u plesu pod nazivom „Serbian International Dance Festival“. Ovaj prestižni događaj je u Vrnjačkoj Banji okupio je više od 600 plesača različitih stilova. Publika je imala priliku da uživa u spektakularnim nastupima, a događaj je predstavljao jedinstvenu priliku za promociju plesne umetnosti i Vrnjačke Banje kao važne turističke i sportske destinacije. Takmičenje je održano u vrnjačkoj Hali sportova.

Plesni studio La luna iz Kruševca na takmičenju u Vrnjačkoj banji prošle nedelje ostvario je odličan uspeh i to:

D kategorija Street dance – 3. mesto,

C Street Dance solo Vanja Aćimović – 1. mesto,

C Disco Dance solo Nikolina Mihajlović – 2. mesto,

Neda Andjelković – 3. mesto,

C kategorija Street Dance, Magic kids – 2. mesto,

Little star – 3. mesto i

C show dance formation – 1. mesto Sapphire star.

Vežbanje i trud su se isplatili.

Plesni studio La luna ima i zapažene nastupe za Grad Kruševac. U najavi je novogodišnji nastup u Dinoparku.