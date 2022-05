METEOS: U PETAK VEOMA TOPLO, U KRUŠEVCU DO 32°C

U petak vrlo toplo i pretežno sunčano veći deo dana. Popodne u jugozapadnim, centralnim i južnim predelima Srbije dolazi do jačeg razvoja oblaka uz pojavu kratkotrajnih lokalnih pljuskova sa grmljavinom. Krajem dana i u noći ka suboti se kiša očekuje i na severu Srbije. Vetar slab promenljiv, pre podne južni i jugoistočni, a popodne istočni i severoistočni. Pritisak malo iznad normale. Minimalna temperatura od 11°C do 18°C, a maksimalna dnevna od 28°C u Subotici do 33°C na jugozapadu i jugu. Uveče naoblačenje sa kišom na severu i zapadu Vojvodine. Temperatura u 22h od 18°C do 24°C.

U petak u Kruševcu duži sunčani periodi sa malo oblaka i vrlo toplo. Kasnije popodne razvoj oblaka i postoji mogućnost lokalnih pljuskova sa grmljavinom. Vetar slab južni i istočni. Pritisak malo iznad normale. Minimalna temperatura 13°C, a maksimalna do 32°C.

U subotu znatno hladnije na severu Srbije sa kišom povremeno, a na jugu popodne sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom. Vetar slab do umeren severnih pravaca. Pritisak oko ili malo iznad normale. Jutarnja temperatura od 15°C do 19°C, maksimalna dnevna od 18°C na severu do 30°C na jugu, u Vranju, ali i tamo u padu popodne.

U nedelju i ponedeljak sveže i promenljivo oblačno sa povremenom kišom i lokalnim pljuskovima, ali i sa sunčanim intervalima. Od utorka pretežno sunčano i svakim danom sve toplije vreme uz vrućinu od 1. do 7. juna i maksimalne temperature od 30°C do 36°C u tom periodu.