METEOS: U PETAK VEOMA TOPLO, TEMPERATURA DO 32°C

U petak pretežno sunčano toplo i sparno. U popodnevnim satima lokalni razvoj oblaka na jugozapadu i jugu Srbije može uzrokovati ređu pojavu lokalnih pljuskova sa grmljavinom na tom području. Vetar slab istočni i severoistočni ili promenljiv. Pritisak malo iznad normale. Minimalna temperatura od 14°C do 20°C, maksimalna dnevna od 30°C na severu Vojvodine do 33°C na jugu Srbije. Uveče suvo. Temperatura u 22 sata od 19°C do 25°C.

U petak u Kruševcu pretežno sunčano i vrlo toplo sa dnevnim razvojem oblaka. Vetar slab severoistočni ili promenljiv. Pritisak malo iznad normale. Minimalna temperatura 17°C, maksimalna do 32°C.

U noći ka suboti i u subotu rano ujutru na severu Srbije ponegde kratkotrajna kiša. U subotu vrlo toplo uz duže sunčane periode sa umerenom prolaznom oblačnošću pre podne. U popodnevnim satima su mogući lokalni pljuskovi na jugozapadu Srbije. Vetar ujutru umeren jugoistočni u pomoravlju i podunavlju, a popodne severozapadni vetar. Pritisak malo iznad normale. Minimalna temperatura od 16°C do 22°C, a maksimalna od 32°C na severu Vojvodine do 35°C u centralnoj i južnoj Srbiji. Uveče suvo. Temperatura u 22 sata od 19°C do 26°C.

U nedelju sunčano i toplo, ali malo prijatnije nego u subotu uz nekoliko stepeni nižu temperaturu. U ponedeljak vrlo toplo i sunčano, a kasnije popodne razvoj oblaka na zapadu Srbije i mogući lokalni pljuskovi sa grmljavinom koji se šire ka ostalim predelima do kraja dana. Od utorka postepeno niža i prijatnija temperatura i promenljivo vreme sa čestom kišom i lokalnim pljuskovima od utorka do petka.