Jefimija TV, Kruševac

Fudbal Sport

KONFERENCIJA KLUBOVA ZONE JUG

ByGoran Nikolić

avg 1, 2026

U Vlasotincu je u petak, 31. jula 2026. godine, u sali Skupštine opštine Vlasotince održana Konferencija klubova Zone „Jug“. Prisustvovali su predstavnici svih 12 klubova, rukovodstvo Fudbalskog saveza regiona Istočne Srbije, na čelu sa predsednikom saveza Vladanom Gašićem kao i predstavnici Superbeta – kompanije sa kojom je FSRIS uspostavio saradnju, a kako je istaknuto Superbet će biti partner klubovima sa teritorije FSRIS-a. Domaćin Konferencije bio je FK „Progres“ iz Ladovice.

Na početku sednice otvorena je Konferencija klubova, nakon čega je usvojen predloženi dnevni red. Za predsednika Konferencije klubova Zone „Jug“ za takmičarsku sezonu 2026/27. izabran je Goran Ilić.

U nastavku rada, disciplinski sudija Ivan Nikolić upoznao je učesnike konferencije sa odlukama Izvršnog odbora Fudbalskog saveza regiona Istočne Srbije i Izvršnog odbora Fudbalskog saveza Srbije. Predstavljena je informacija o imenovanju inokosnih organa za vođenje takmičenja Zone „Jug“, kao i Propozicije takmičenja za sezonu 2026/27. Prisutni su upoznati i sa novim Disciplinskim pravilnikom Fudbalskog saveza Srbije, Kalendarom takmičenja za jesenji deo prvenstva, kao i Troškovnikom FSRIS za period od 1. jula do 31. decembra 2026. godine. Istaknuto je da će jesenji deo svih zonskih liga FSRIS u takmičarskoj 2026/27. godini početi 21. i 22. avgusta, dok je kraj jesenjeg dela, nakon 14 odigranih kola, planiran za 21. i 22. novembar 2026. godine.

Jedna od najvažnijih tačaka sednice bilo je izvlačenje takmičarskih brojeva, odnosno žreb parova za prvenstvo Zone „Jug“ u takmičarskoj 2026/27. godini, čime su stvoreni uslovi za početak nove prvenstvene sezone.

Već na premijeri nas očekuje nekoliko derbija, tako da se u prvom kolu sastaju: BSK –  Topličanin, Jastrebac Blace – Morava Vladičin Han, Jedinstvo GS – Progres, Gracko – Pusta reka, Žitorađe – Radan i Nebeski anđeli – Mladost Bosilegrad.

Na kraju Konferencije razmatrana su tekuća pitanja od značaja za predstojeće prvenstvo, a predstavnici klubova imali su priliku da iznesu predloge, sugestije i pitanja u vezi sa organizacijom i sprovođenjem takmičenja. Predstavnicima klubova, ovom prilikom, podeljene su fudbalske lopte.

Fotografije i tekst: PR služba Fudbalskog saveza regiona Istočne Srbije

By Goran Nikolić

Related Post

Fudbal Sport

KONFERENCIJA KLUBOVA SRPSKE LIGE ISTOK

avg 1, 2026 Goran Nikolić
Društvo Sport Vesti

SPORTSKI SAVEZ OPŠTINE VRNJAČKA BANJA PROGLASIO NAJBOLJE SPORTISTE OPŠTINE ZA 2025. GODINU

jul 24, 2026 Goran Nikolić
Fudbal Sport

OD TALENTA DO VELIKOG UGOVORA: KAKO TEČE FUDBALSKA KARIJERA MLADIH IGRAČA ŠIROM SVETA?

jul 22, 2026 Goran Nikolić

Možda ste propustili

Društvo Vesti

DO SUBOTE U SRBIJI TEMPERATURE I DO 41°C, NEMA NAJAVLJENE KIŠE U NAREDNIH 7 DANA

02.08.2026. Goran Nikolić
Društvo Vesti

GRAD KRUŠEVAC NE STOJI IZA OBJAVA NA DRUŠTVENIM MREŽAMA O NASTUPIMA MUZIČKIH ZVEZDA U KRUŠEVCU

02.08.2026. Goran Nikolić
Društvo Vesti

KRUŠEVAC NA PUTU IGRE: OD LAZAREVOG GRADA DO EKSPA 2027

02.08.2026. Goran Nikolić
Fudbal Sport

KONFERENCIJA KLUBOVA ZONE JUG

01.08.2026. Goran Nikolić