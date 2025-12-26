Jefimija TV, Kruševac

KAKO SE TRADICIONALNA GRADNJA UKLAPA U SAVREMENI DIZAJN ENTERIJERA I EKSTERIJERA?

ByGoran Nikolić

dec 26, 2025

Moderna gradnja često deluje sterilno – staklo, metal i beton preovlađuju.

Sve više vlasnika želi da u savremeni ambijent unese toplinu i autentičnost tradicije, kombinujući materijale kao što su kamen, drvo i opeka.

Ovaj tekst objašnjava praktične principe – kontrast, teksturu i funkcionalnost – koji pomažu da prostor deluje skladno, a ne kao muzejska postavka.

Trendovi u gradnji i estetici

Poslednjih godina primećuje se pomak prema materijalima koji nose priču.

Vlasnici stanova u novogradnji često traže načine da unesu karakter u sterilne prostore, dok oni koji renoviraju starije kućeili vikendice  žele da sačuvaju autentičnost, ali prilagode funkcionalnost savremenom načinu života.

Ovaj trend nije samo estetski – on oslikava i promenu vrednosti. Ljudi sve više cene trajnost umesto brze zamene i kvalitet umesto kvantiteta. Zato se ponovo koriste materijali koji su vekovima bili osnova gradnje – kamen, cigla, drvo – ali sada u novim, promišljenim kombinacijama.

Tradicionalni materijali najčešće se pojavljuju u delovima stana koji treba da budu akcentovani. Zid od opeke u dnevnoj sobi, kameni portal oko kamina ili drvene grede na plafonu mogu da dovedu dubinu u prostor koji bi inače delovao previše sterilan. Ključ je u balansu: jedan ili dva takva elementa stvaraju fokus, dok njihovo prekomerno korišćenje može učiniti prostor zagušenim.

Tehničke i estetske osobine prirodnog kamena

Različite vrste prirodnog kamena biraju se prema vrsti i nameni prostora. Na primer, prirodni kamen u enterijeru i eksterijeru često se bira prema funkciji prostorija.

Granit je izuzetno tvrd i otporan na habanje, pa je pogodan za podove, kuhinjske radne površine i stepeništa.

Mermer je mekši, zahteva pažljivije održavanje i daje eleganciju koju je teško postići drugim materijalima.

Tehnički kamen kombinuje prirodne karakteristike sa dodatnom otpornošću, što ga čini praktičnim rešenjem za prostore s intenzivnim korišćenjem.

Izbor zavisi od više faktora. Za spoljašnje površine – terase, fasade i staze – važna je otpornost na mraz i vlagu.

Granit i kvarc su stabilniji i slabije upijaju vodu, dok mermer zahteva dodatnu zaštitu. U unutrašnjosti često prevladava estetika, ali i praktičnost – kuhinjske radne površine moraju podnositi mrlje i visoke temperature.

Primeri primene u enterijeru i eksterijeru

Postoji više načina upotrebe kamena.

Jedan od najčešćih pristupa je obloga zida – cela ili samo kao vizuelni akcenat; kameni zid u dnevnoj sobi, iza televizora ili kamina, odmah privlači pažnju i daje prostoru dubinu.

Kuhinjske radne površine od granita ili mermera povezuju funkcionalnost i estetiku. Granit je otporan na visoke temperature i ogrebotine, dok mermer pruža luksuzan izgled, ali zahteva redovno održavanje.

Stepeništa, unutrašnja ili spoljašnja, mogu izdržati decenije bez vidnih tragova habanja.

Spoljašnja primena obuhvata fasade, terase i staze. Kamena fasada može dati kući monumentalniji izgled i pružiti dodatnu zaštitu od vremenskih uticaja. Terase popločane kamenom ne zahtevaju često održavanje i dobro podnose temperaturne promene. Staze od kamenih ploča povezuju delove dvorišta i olakšavaju prirodan protok kretanja.

Jedan primer je renovacija kuće iz sedamdesetih godina: vlasnici su zadržali originalni betonski okvir, ali dodali kamenu oblogu na spoljašnjem zidu i kameni pod na terasi. Rezultat je moderan izgled koji se prirodno uklopio u pejzaž bez oštrog kontrasta sa okolinom.

Održivost i uticaj izbora kamena na vrednost

Kvalitetan kamen može trajati generacijama, smanjujući potrebu za zamenom i stvarajući manje otpada tokom vremena.

Sa ekološkog aspekta, kamen je prirodan materijal koji često zahteva manje hemijske obrade od sintetičkih alternativa. Mogućnost lokalne nabavke dodatno smanjuje transportne troškove i emisije.

Prisustvo kvalitetnog kamena može doprineti percepciji veće vrednosti nekretnine, što ponekad utiče na brzinu prodaje i cenu.

Međutim, ne treba zanemariti troškove održavanja. Kamen zahteva povremeno čišćenje i zaštitu, naročito na otvorenom.

Granit i kvarc su manje zahtevni, dok mermer treba redovno tretirati sredstvima koja sprečavaju upijanje tečnosti i stvaranje mrlja.

Vraćajući se na početno pitanje – tradicionalna gradnja se uklapa u savremeni dizajn kroz promišljen izbor materijala, razumevanje njihovih svojstava i svesnu upotrebu kontrasta.

Kamen i drugi tradicionalni elementi imaju mesto u modernom prostoru, ali treba ih koristiti s namerom, a ne iz puka nostalgije.

Fotografije:

https://www.pexels.com/photo/white-concrete-building-2123219/

https://www.pexels.com/photo/urban-apartment-facade-with-balconies-and-satellite-dishes-35271238/

