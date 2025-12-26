Jefimija TV, Kruševac

ENERGETSKA SANACIJA OBJEKATA: OBAVEŠTENJE O PRIVREMENOJ OBUSTAVI PRIJEMA PRIJAVA

ByGoran Nikolić

dec 26, 2025

Zbog velikog broja primljenih zahteva građana, a u skladu sa odredbama Javnog poziva za sufinansiranje mera energetske sanacije porodičnih kuća i stanova na teritoriji grada Kruševca za 2025. godinu, Komisija za realizaciju mera energetske sanacije stambenih objekata donela je Odluku da se zbog utroška sredstava: privremeno obustavi prijem prijava za kategoriju OSTALIH GRAĐANA zaključno sa 26.12.2025.godine.

Prijem prijava za kategoriju SOCIJALNO RANjIVIH GRAĐANA nastaviće se u skladu sa odredbama Pravilnika Javnog poziva i trajaće do 29.01.2026.godine.

KOMISIJA za sprovođenje JP „sufinansiranje mera energetske sanacije porodičnih kuća i stanova na teritoriji grada Kruševca za 2025. godinu

