Ministarstvo unutrašnjih poslova Vlade Republike Srbije saopštilo je da su pripadnici Uprave saobraćajne policije noćas presretačem zaustavili automobil „audi A8ˮ, koji se u Zemunu kretao brzinom od 237,8 kilometara na čas na delu moto-puta gde je brzina ograničena na 100 kilometara na čas.