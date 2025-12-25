Vozilom je upravljao 23-godišnji K. J., koji nije imao da pokaže na uvid saobraćajnu dozvolu, a kontrolom je utvrđeno da su registarske tablice bile zaprljane u tolikoj meri da su nečitljive.

Pored ekstremnog prekoračenja brzine, na težinu prekršaja utiče i činjenica da je on učinjen u uslovima smanjene vidljivosti zbog mraka i kiše i nepovoljnog stanja puta zbog niske temperature.

Učinilac prekršaja je isključen iz saobraćaja i protiv njega je podneta prekršajna prijava zbog nasilničke vožnje, a sačinjeni su i prekršajni nalozi zbog nečitljivih tablica i neposedovanja saobraćajne dozvole.

MUP još jednom skreće pažnju vozačima da tokom nepovoljnih vremenskih uslova koji su najavljeni za naredni period povećaju oprez, poštuju saobraćajne propise i prilagode brzinu kretanja uslovima saobraćaja.

U cilju očuvanja što povoljnijeg stanja bezbednosti saobraćaja tokom novogodišnjih i božićnih praznika, pripadnici Uprave saobraćajne policije sprovodiće mere pojačane kontrole do 8. januara 2026. godine.

Akcenat će biti na otkrivanju i sankcionisanju prekršaja koji najviše utiču na nastanak saobraćajnih nezgoda i težinu njihovih posledica, navodi se u saopštenju.