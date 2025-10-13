JUBILARNA, 10. LIKOVNA KOLONIJA „POD KAPIJOM SUNCA“ REALIZOVANA NA SLOBODIŠTU

U okviru obelezavanja 14. oktobra, Dana oslobođenja grada, u ogranizaciji Kulturnog centra Kruševac, na Slobodištu je održana Likovna kolonija „Pod kapijom sunca“, 10. po redu.

Umetnici, članovi likovnog kluba „Dimitrije Simić“ i udruženja likovnih umetnika „Rasinijus“, na prostoru memorijalnog centra, inpirisani prošlošću, ali i prirodom, tradicionalno stvaraju umetnička dela koja podsećaju na vrednost slobode, ali i stradanje našeg naroda, na žrtve kojima je plaćena sloboda.

Program koji je okupio umetnike i ljubitelje umetnosti, u ime grada, otvorila je pomoćnica gradonačelnika Snežana Aleksić.

U organizaciji Kulturnog centra Kruševac biće upriličen i koncert „Snove snivam“, soprana Milene Damjanović, u pratnji pijaniste Milivoja Veljića, u Mozaik sali Gradske uprave Kruševac, od 19 sati.