U TRŽNOM CENTRU „BIG“ U KRUŠEVCU BESPLATNI PREVENTIVNI ULTRAZVUČNI PREGLEDI DOJKI

Pod sloganom “Kontrola je u tvojim rukama“, danas i sutra u Tržnom centru „Big“ u Kruševcu, organizovuju su preventivni ultrazvučni pregledi dojki. Organizacija za podrsku ženama „Heroine“ poziva pripadnice lepšeg pola da se odazovu kampanji, koja sem pregleda sadrži edukativne programe na temu značaja ranog otkrivanja promena, kao i savetodavnu podršku ženama.

Grad Kruševac daje maksimalnu podršku za realizaciju svih aktivnosti koje se tiču prevencije, posebno kada su u pitanju skrining programi za rano otkrivanje raka dojke, s obzirom na statistiku koja pokazuje da smo i dalje na 2. mestu u Evropi po broju obolelih od ove bolesti.

Grad Kruševac i organizacija za podršku ženama „Heroine“, pozivaju pripadnice lepšeg pola da danas i sutra, od 13 do 19 sati, dođu u TC „Big“ i urade besplatan preventivni pregled dojki.