GREJNA SEZONA POČELA, ENERGENATA IMA DOVOLJNO, CENA USLUGE GREJANJA VEĆA ZA 9,4%

Grejna sezona u Kruševcu počela je, pre zvaničnog početka, u subotu, 11. oktobra. Energenata ima u dovoljnim količinama za stabilno snabdevanje toplotnom energijom.

Nakon svih provera sistema u okviru Centralnog izvora i dislociranih kotlarnica „Bare“, „Rasadnik 2“ i „Prnjavor“, kao i desetodnevnih sistemskih toplih proba, 11. oktobra počela je grejna sezona u Kruševcu. Po rečima direktora JKP “Gradska toplana” Milutina Tasića, svi eneragenti, koje toplana koristi, gas, mazut i ugalj, su obezbeđeni za ovu sezonu. Letnji period kruševačka toplana je koristila za proveru toplotne mreže i sanaciju postojećih problema kako bi svi korisnici imali stabilnu grejnu sezonu i tople domove.

Od ove sezone cene usluga “Gradske toplane” uvećane su za 9,4%, a razlog za poskupljenje grejanja u Kruševcu su povećane cene energenata na trižištu. Obzirom da “Gradska toplana” u Kruševcu koristi sva tri energenta, neophodno je izdvojiti značajna finansijska sredstva za nabavku istih, pored svih ostalih neophodnih investiranja koji takođe koštaju.

Pozivni centar Gradske toplane, zadužen za pružanje svih neophodnih informacija, pomoći i podrške biće dostupan za korisnike, svakog dana (uključujući i dane vikenda) od 7 do 22 časa, a brojevi telefona dispečera su: 0800/035-037 (besplatni pozivni broj); 037/447-791 i 037/443/258.