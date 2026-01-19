ISPLATA REDOVNE I PRIVREMENE NOVČANE NAKNADE NACIONALNE SLUŽBE ZAPOŠLJAVANJA I BUDŽETSKE ISPLATE ZA DECEMBAR

Nacionalna služba za zapošljavanje obaveštava javnost da će preko Banke Poštanska štedionica isplatiti redovnu i privremenu novčanu naknadu za mesec decembar 2025. godine.

Redovna novčana naknada za nezaposlena lica biće isplaćena u utorak, 20. januara, dok će privremena novčana naknada za lica koja žive na i izvan teritorije AP Kosovo i Metohija biti isplaćena u sredu, 21. januara 2026. godine.

*****

Isplate iz budžeta Republike Srbije:

21. 01. Naknada za nezaposlene za decembar 2025. za Kosovo i Metohiju.

20. 01. Naknada za nezaposlene za decembar 2025. za Srbiju.

20. 01. Dečji dodatak za decembar 2025. za Srbiju.

20. 01. Roditeljski dodatak za decembar 2025. za Srbiju.

20. 01. Boračko-invalidska zaštita za decembar 2025.

20. 01. Nega i pomoć za decembar 2025. za Srbiju.

20. 01. Novčana socijalna pomoć za decembar 2025. za Srbiju.

20. 01. Porodični smeštaj za decembar 2025.