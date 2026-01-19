VITEŠKO NADMETANJE ZA ČASNI BOGOJAVLJENSKI KRST U ŠAVRANU

Današnji praznik obeležava se u spomen na događaj kada je Sveti Jovan krstio Isusa Hrista u reci Jordanu. Prvi put ostvareno je Sveto Trojstvo – u Božjem glasu sa neba koji reče: „Ovo je Sin moj“, krštenju Sina Božijeg u reci i Svetom duhu koji je u obliku goluba sleteo na Hrista. Mnogi narodni običaji i verovanja se odnose na Bogojavljenje.

Na ovaj dan osveštava se voda koja se nosi kući i pije radi zdravlja i prosvećenja duše i tela. Smatra se lekovitom i zaštitom od nečistih sila i čuva se u kućama. Hrišćanstvo uči da se bogojavljenska vodica nikada ne kvari, jer u njoj prebiva sila Duha Svetoga. Danas se pozdravlja rečima: Bog se javi“, a otpozdravlja sa „Vaistinu se javi“.

Viteško nadmetanje za časni Bogojavljenski krst je običaj koji se neguje, a tradicionalno odrzano je na Zapadnoj Moravi u Beloj Vodi i Rasini u Šavranu.

185 takmičara na Rasini zaplivalo je za Časni bogojavljenski krst, a do Krsta je prvi doplivao sedamaestogodišnji Uroš Zdravković iz Kruševca, koji inače trenira vaterpolo. Najmlađi plivač je 2014. godiste, a najstariji je rođen 1952. ove godine za Časni Bogojavljenski krst plivale su i dve devojke. Plivanju za Časni krst prethodili su liturgija i osvećenje vode u crkvi Pokrova presvete Bogorodice u Šavranu.