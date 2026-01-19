CENA OBUKE ZA POLAGANJE VOZAČKOG ISPITA NAKON POSKUPLJENA JE U RASPONU OD 90.000 DO 100.000

Na osnovu dogovora auto-škola u Kruševcu došlo je do korekcije cena obuke za polaganje vozačkog ispita. Najviše je pogođena B kategorija, koja je ujedno i najtraženija među kandidatima.

Cena obuke za B kategoriju sada se kreće u rasponu od 90.000 do 100.000 dinara, dok se ranije kretala između 80.000 i 90.000 dinara. Time je došlo do poskupljenja od oko 10 do 12,5%, a iz auto škola navode da je reč o minimalnom povećanju koje je bilo neophodno.

Uprkos korekciji cena, interesovanje za polaganje B kategorije i dalje je veliko, a auto škole u Kruševcu očekuju stabilan broj kandidata i u narednom periodu.