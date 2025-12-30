GRADONAČELNIK MANOJLOVIĆ OBIŠAO PRIPADNIKE DEŽURNIH SLUŽBI POLICIJE, VATROGASACA I HITNE POMOĆI

Gradonačelnik Ivan Manojlović obišao je pripadnike Policijske uprave Kruševac, Vatrogasno-spasilačke jedinice i zaposlene u Hitnoj medicinskoj pomoći Doma zdravlja. Na kraju godine poželeo im je manje posla i srećne predstojeće praznike.

U noći kada većina sugrađana slavi kraj stare i početak Nove godine, dežurne službe Hitne pomoći, policije i vatrogasno-spasilačke jedinice rade. Zahvalivši se na predanom radu, gradonačelnik im je poželeo dobro zdravlje i što manje posla za praznike, ali i tokom čitave 2026. godine.

Odlazeću 2025. godinu u Kruševcu i Rasinskom okugu, između ostalog, obeležili su požari. Zahvaljujući brzoj i efikasnoj intervenciji Vatrogasno-spasilačke službe sprečene su veće materijalne štete, a što je najvažnije, nije bilo ljudskih žrtava.

Ukoliko primetite požar o tome obavestite vatrogasno-spasilačku jedinicu na broj telefona 193, slušajte savete vatrogasaca spasilaca. Vaš brzi poziv može spasiti vaše živote i domove –upozoravaju iz MUP-a. Takođe, apeluju na dodatni oprez i odgovorno ponašanje, posebno tokom novogodišnjih praznika kada se pirotehnika najčešće koristi, uz jasnu poruku – pirotehnika nije igračka.