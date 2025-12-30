Kako napraviti korak od administrativnog pružanja usluga ka proaktivnoj upravi, koja građane ne samo uslužuje, već im pomaže da razumeju i iskoriste sva prava koja im pripadaju? U skladu sa daljim razvojem javne uprave i primenom elektronske razmene podataka između institucija, Jedinstveno upravno mesto će sada građanima omogućiti ne samo brže i jednostavnije ostvarivanje prava, već i pružanje informacija o drugim povezanim pravima koje mogu da ostvare.

Proveravali smo kako sve to izgleda kod nas, a kako u drugim gradovima.

Uštedeti vreme i novac – jedna je od uloga koju u procesu reforme javne uprave ima Jedinstveno upravno mesto, tzv. JUM. Njegova primena obuhvata sve više opština, ali su iskustva različita.

A kako se JUM razvija u drugim mestima? Veliko Gradište je, na primer, za 8 meseci uspelo da u potpunosti osposobilo JUM za rad u punom kapacitetu.

Sanja Stojadinović, načelnica Opštinske uprave Veliko Gradište: „Ono što se promenilo za građane jeste da ne moraju više da idu od vrata do vrata, od šaltera do šaltera, već dolaze na jedinstveno upravno mesto, kontaktiraju sa jednim službenikom, od njega dobijaju informacije o svim pravima koja mogu da ostvare, kako u Opštinskoj upravi, tako u drugim organima.“

A šta to znači u praksi za gradjane koji žive u Velikom Gradištu?

Sanja Stojadinović, načelnica Opštinske uprave Veliko Gradište: „Ostvarivanjem prava na novčanu socijalnu pomoć, stranka može da ostvari pravo na sticanje statusa energetski ugroženog kupca, pravo na besplatne udžbenike, pravo na besplatan boravak deteta u predškolskoj ustanovi, pravo na besplatan produženi boravak deteta u osnovnoj školi, dečiji dodatak, besplatan prevoz za decu srednje škole.“

Ovakve vrste usluga još nisu standardizovane i razlikuju se od opštine do opštine, grada do grada. Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave to vidi kao jedan od svojih najvažnijih zadataka, kaže nadležna ministarka Snežana Paunović i najavljuje 2026. godinu kao ključnu u dostizanju cilja – otvoriti JUM-ove u što većem broju preostalih lokalnih samouprava i unaprediti njihovu funkcionalnost.

Snežana Paunović, ministarka državne uprave i lokalne samouprave: „U tom smislu važni su i mobilni JUM-ovi koji će nam pomoći da dodjemo do najudaljenijih sela i, pretežno, najstarijeg stanovništva. To u praksi znači da svaki naš građanin neće više morati da dođe do Jedinstvenog upravnog mesta ili do institucije da bi realizovao neka svoja prava – država će doći do njega. Važno je da ne postoji nikakva razlika izmedju Velikog Gradišta, Babušnice, Bele Palanke ili Novog Sada – da u svakoj opštini, pa i onoj najmanjoj, JUM pruža identične usluge i daje mogućnosti koje dobijaju i građani u velikim gradovima, u ovom trenutku.“

Da bi JUM dobro funkcionisao, neophodno je definisati nadležnosti organa na koje se JUM odnosi, nabaviti dobru IT opremu i obučiti službenike koji rade da bi mogli strankama da pruže prave informacije o svim pravima koje mogu da ostvare. Standardizacija usluga umogućava da svaki JUM istu uslugu pruži na bilo kom mestu u Srbiji.

Podršku u tom segmentu daje i Evropska unija, koja godinama unazad kontinuirano pruža podršku reformi javne uprave. Glavni koordinator reforme je Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave.