EDUKATIVNA TRIBINA NAMENJENA ŽENSKOM ZDRAVLJU I RODITELJIMA DECE SA POSEBNIM POTREBAMA

U organizaciji produkcije „Bela“, Kulturnog centra Kruševac i Grada Kruševca u Beloj sali održana je Edukativna tribina namenjena ženama, kao i roditeljima dece sa smetnjama u razvoju.

Edukativna tribina održana u KCK povezala je roditelje dece sa smetnjama u razvoju sa lekarima i stručnjacima različitih oblasti, koji su se potrudili da daju odgovore na pitanja kako da decu na najbolji način uključe u društvo i kako da se roditelji nose sa prilikama i situacijama u periodu njihove adolescencije.

Osim stučnjaka, o problemima sa kojima se susreću roditelji dece sa smetnjama u razvoju, predrasudama sredine i načinima za prevazilaženje različitih situacija govorila je i predsednica udruženja dece i omladine sa Daunovim sindromom Sara Bero.

Na tribini se govorilo i o prevenciji zdravlja žena, izuzetno važnoj temi ako uzmemo u obzir podatke koji govore da je Srbija i dalje na drugom, odnosno trećem mestu u Evropi po broju obolelih od karcinoma dojke i grlića materice. S tim u vezi je neophodno da se na ovakav način govori o značaju preventivnih pregleda.