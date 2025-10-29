KRUŠEVAČKA PROMOCIJA DOKUMENTARNOG FILMA DRAGOSLAVA GOGIĆA „NEBESKO PREDVORJE“

Putovanje na Himalaje nije samo izazov za telo, već i za duh. U srcu nepalskih planina, tamo gde se oblaci susreću sa bogovima, ekipu planinara iz Srbije, Crne Gore, Hrvatske i Mađarske koja je krenula na epsku avanturu ka Kalapataru – Crnoj steni, smeštenoj na 5.550 metara nadmorske visine, tek sedam kilometara od legendarnog Mont Everesta, pratio je Dragoslav Gogić, novinar RTS-a, ali i sportista i alpinista. Dokumentarni film „Nebesko predvorje“ donosi jedinstvenu priču o ovom poduhvatu – putu dugom 128 kilometara kroz ledeni svet Himalaja, i prikazuje budističke svetinje skrivene među planinskim vrhovima, viseće mostove nad provalijama dubljim od sto metara i bajkovite doline ispunjene cvetovima rododendrona. Od vreve milionskog Katmandua, gde se drevne palate i hramovi zlate na suncu, do surovih visina gde i vetar ima drugačiji zvuk, film donosi autentične prizore života u Nepalu. Kroz objektiv Dragoslavove kamere srešćemo Šerpase – legendarne vodiče koji su stotinama godina povezani s planinom, neverovatnu Patan palatu – raskošni kompleks sa 55 hramova, ali i živu boginju Kumari, devojčicu čiji je život ispunjen tajnama i ritualima. Ovo je priča o poslednjem utočištu na planeti, mestu gde se čovek ne bori protiv prirode, već se njoj prilagođava. O mestu gde se osmeh razume na svim jezicima i gde pozdrav „Namaste“ znači mnogo više od obične reči – otvara kapiju Nebeskog predvorja, pisao je rts.rs.