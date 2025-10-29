IZLAZ KRUŠEVAC ZAPAD NA MORAVSKOM KORIDORU BIĆE ZATVOREN OD 30. OKTOBRA DO 05. NOVEMBRA

Od 30. oktobra do 05. novembra 2025. godine, zbog izvođenja radova na nadvožnjaku izmenjen je režim saobraćaja na državnom putu I A reda broj 5, na petlji Kruševac zapad, na km 21+800.

Za saobraćaj će biti zatvoreno isključenje ka Kruševcu na petlji Kruševac zapad, u smeru Pojate – Kruševac. Alternativa je petlja Koševi. Iz Kruševca ka Vrnjačkoj Banji saobraćaj će se odvijati suženim kolovozom.

Radovi su obezbeđeni adekvatnom saobraćajnom signalizacijom i opremom.

Podsećamo, denivelisana petlja „Koševi“ Moravskog koridora, na deonici auto-puta Kruševac Adrani, 15. oktobra ove godine je puštena u redovan režim saobraćaja. Ova raskrsnica omogućava povezivanje Moravskog koridora sa naseljima na desnoj obali Zapadne Morave, na delu između Koševa, Stopanje i Trstenika, kao i sa opštinama Aleksandrovac i Brus, a u nastavku i sa putem prema Ski-centru Kopaonik.

Od 30.10. do 05.11.2025. godine, dok traju radovi na nadvožnjaku na petlji Kruševac zapad, sva vozila iz pravca Pojata prema Kruševcu moći će da se isključe isključivo u Koševima.

Obustava saobraćaja na delu državnog puta II A reda broj 215, Ćićevac – Kruševac

JP „Putevi Srbije“ Vas obaveštava da će 30.10.2025. godine, u periodu od 7 do 19 časova, na snazi biti obustava saobraćaja, zbog izvođenja radova na uklanjanju dalekovoda, na delu državnog puta II A reda broj 215, Ćićevac – Kruševac.

Tokom trajanja obustave, saobraćaj će biti preusmeren na državni put I A reda broj 5, deonica petlja Ćićevac – petlja Kruševac zapad.

Radovi će biti obeleženi adekvatnom saobraćajnom signalizacijom i opremom.