DODELJENI SERTIFIKATI POLAZNICAMA OBUKE “DIGITALNA PISMENOST”

ByGoran Nikolić

mar 9, 2026

U Kruševcu su danas dodeljeni sertifikati polaznicama obuke “Digitalna pismenost”, koja je prethodna tri meseca realizovana u okviru projekta “Osnaži”.

U okviru projekta „Osnaži – socio-ekonomska inkluzija ranjivih žena“, u Kruševcu je od novembra 2025. do januara 2026. realizovana obuka o digitalnoj pismenosti. Obuka je namenjena ženama žrtvama nasilja, samohranim majkama, majkama dece sa invaliditetom, nezaposlenim devojkama i ženama, kao i drugim pripadnicama osetljivih društvenih grupa. Cilj je jačanje njihovog socijalnog i ekonomskog uključivanja.

U narednom periodu dve preduzetnice dobiće grantove u vrednosti od po 4.500 evra da unaprede svoje poslovanje, a jedan od uslova je da zaposle dve korisnice koje su aktivno učestvovale u projektu. Uskoro se očekuje mapiranje preduzetnica koje su zainteresovane za ovakav vid saradnje. Od marta meseca kreće realizacija novih kurseva i to nemački jezik, knjigovodstvo, manikir i pedikir i masaža. Obuku digitalna pismenost pohađalo je 67 polaznica.

Projekat „Osnaži“ – socio-ekonomska inkluzija ranjivih žena deo je šireg projekta nemačko – srpske razvojne saradnje „Podrška socijalnom uključivanju u Srbiji“, koji sprovodi GIZ u saradnji sa Ministarstvom za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja i Ministarstvom za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog.

