MESNA ZAJEDNICA VELIKI ŠILJEGOVAC DOBILA DVE NOVOASFALTIRANE ULICE

mar 9, 2026

Veliki Šiljegovac je jedna od najvećih mesnih zajednica na teritoriji Kruševca i u proteklom period, uz pomoć Gradske uprave završila je radove koji su predviđeni planom i programom razvoja mesnih zajednica. I u ovoj godini u ovom mestu se radi, prema utvrđenoj dinamici, na izgradnji putne infrastrukture i drugim aktivnostima, u skladu sa planovima Grada i finansijski opredeljenim sredstvima za te namene. S tim u vezi, meštani ovog sela od danas imaju dve novoasfaltirane ulice.

Dalje aktivnosti Grada odvijaće se u dogovoru sa meštanima sa kojima je danas održan sastanak kako bi se utvrdili prioriteti rada u tekućoj godini.

Razgovori sa predstavnicima mesnih zajednica na teritoriji grada biće nastavljeni i u narednom period, kako bi se uslovi života u svim sredinama podigli na viši novo.

