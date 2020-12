Ambulanta za respiratorne infekcije-KOVID AMBULANTA od 07 do 22 časa

Služba hitne medicinske pomoći 24 sata

Služba za zdravstvenu zaštitu dece i omladine 24 sata

Služba za stomatološku zdravstvenu zaštitu od 07 do 20 časova

Ambulanta u Dijagnostičkom centru od 07 do 20 časova

Amb.Konjuh od 07 do 13:30 časova

Amb.Veliki Kupci od 07 do 13:30 časova ne radi u nedelju 03.01.2021.godine

Amb.Veliki Šiljegovac od 07 do 13:30 časova ne radi u nedelju 03.01.2021.godine