APEL AGENCIJE ZA BEZBEDNOST SAOBRAĆAJA: ZA ODGOVORNOST U SAOBRAĆAJU NEMA NERADNIH DANA

Početak raspusta i predstojeći neradni dani donose pojačan intenzitet saobraćaja na putevima Republike Srbije, posebno na pravcima ka turističkim i planinskim centrima. Putuje se sa porodicom, sa decom, sa željom da se odmori i proslavi. Ali za odgovornost i oprez u saobraćaju ne postoje praznici, pauze niti neradni dani.

Prema preliminarnim podacima, u 2026. godini, u saobraćajnim nezgodama povređeno je oko 1.218 lica. Iako je broj poginulih manji u odnosu na isti period prethodne godine, nijedan izgubljeni život nije „prihvatljiv broj“. Svaki broj predstavlja prekinut život, porodicu koja praznik dočekuje u tišini, a ne radosti.

Podaci pokazuju da su najčešći uzroci stradanja upravo oni na koje možemo uticati:

svako treće lice strada zbog pogrešnog izvođenja radnji vozača,

svako treće lice strada zbog neprilagođene brzine i

svako deveto lice strada zbog vožnje pod dejstvom alkohola.

To znači da većina tragedija počinje jednom pogrešnom odlukom – odlukom da se požuri, da se potceni stanje puta, da se zanemari umor ili da se sedne za volan nakon konzumiranja alkohola.

U uslovima padavina, koje su i najavljene za predstojeće neradne dane, ove odluke postaju opasnije nego ikada. Brzina koja u suvim uslovima deluje bezazleno, na mokrom ili zaleđenom kolovozu može imati fatalne posledice. Manevar koji inače prolazi bez problema, na klizavoj podlozi može dovesti do gubitka kontrole nad vozilom.

Agencija za bezbednost saobraćaja poziva sve učesnike u saobraćaju da predstojeće praznike započnu odgovorno i bezbedno:

Obavezno koristite propisanu zimsku opremu,

Prilagodite brzinu uslovima puta, vidljivosti i gustini saobraćaja,

Održavajte bezbedno rastojanje,

Ne upravljajte vozilom pod dejstvom alkohola i

Pažljivo planirajte putovanje i pravite pauze u toku vožnje.

S obzirom da se u narednim danima očekuju temperaturne oscilacije i promenljivi vremenski uslovi koji mogu imati uticaj na raspoloženje vozača, apelujemo na vozače da budu strpljivi i tolerantni prema ostalim učesnicma u saobraćaju. Svako od nas snosi odgovornost ne samo za sopstveni život, već i za živote drugih. Neka se svako praznično putovanje završi bezbednim povratkom kući.