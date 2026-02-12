Jefimija TV, Kruševac

VANREDNI POLASCI KRUŠEVAČKOG „JUGOPREVOZA“ NA ZADUŠNICE

Kruševački “Jugoprevoz” obaveštava putnike da u subotu, 14. februara 2026. godine, na Zadušnice, saobraća autobus na relaciji:

  • Nova pijaca – Novo groblje: 8.30; 9.30; 10.30; 11.30; 12.30; 13.30; 14.30 i
  • Novo groblje – Nova pijaca: 9.00; 10.00; 11.00; 12.00; 13.00; 14.00; 15.00.

Takođe, “Jugoprevoz” a.d. Kruševac obaveštava putnike da će se za vreme državnog praznika saobraćaj odvijati po sledećem redu vožnje:

  • gradski i prigradski saobraćaj: 16. i 17. februar 2026. godine – nedeljni red vožnje.

