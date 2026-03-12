Jefimija TV, Kruševac

AGENCIJA ZA BEZBEDNOST SAOBRAĆAJA POKRENULA KAMPANjU „NA MATURU BEZ AUTOMOBILA“

ByGoran Nikolić

mar 12, 2026

Agencija za bezbednost saobraćaja pokrenula je kampanju pod nazivom „Na maturu bez automobila”, koja će ove godine obuhvatiti više od 60 lokalnih samouprava u Republici Srbiji. Cilj kampanje je prevencija stradanja mladih u saobraćaju kroz podizanje svesti o rizicima brze vožnje, upravljanja vozilom pod uticajem alkohola i drugih oblika nebezbednog ponašanja u saobraćaju, uz snažan apel maturantima na odgovorno ponašanje u saobraćaju, posebno u jednom od najvažnijih i najemotivnijih trenutaka u njihovom životu – proslavi mature.
Kampanja „Na maturu bez automobila“ pokrenuta je 2014. godine u Kragujevcu, kao odgovor na tragičnu nesreću u kojoj su stradali srednjoškolci vraćajući se sa maturske večeri. Uzrok saobraćajne nezgode bila je vožnja pod dejstvom alkohola. Inicijativu učenika i nastavnika Politehničke škole od samog početka podržala je Agencija za bezbednost saobraćaja, a kampanja je prerasla u jednu od najznačajnijih nacionalnih akcija u oblasti prevencije saobraćajnih nezgoda kod mladih.

Na teritoriji Republike Srbije, u toku 2025. godine, po preliminarnim podacima, u saobraćaju su smrtno stradala 102 mlada lica starosti od 15 do 30 godina, od čega su 43 lica poginula u svojstvu vozača putničkog automobila, a 23 kao putnik u putničkom automobilu, što predstavlja 65% od ukupnog broja poginulih mladih lica u Srbiji. Skoro svako peto lice stradalo u saobraćaju je lice mlađe od 30 godina..

Kroz ovu kampanju mladi će imati priliku da se upoznaju sa rizicima nebezbednog ponašanja u saobraćaju i načinima kako da ih izbegnu, sa ciljem da se podstakne razvijanje odgovornih stavova i smanji stradanje mladih u saobraćaju.

Aktivnosti koje se realizuju u okviru kampanje u lokalnim samoupravama obuhvataju edukativne tribine za mlade, na kojima predstavnici Agencije za bezbednost saobraćaja ukazuju na stanje bezbednosti mladih u saobraćaju i rizike nebezbednog ponašanja na putevima. Poseban deo tribina posvećen je ličnom svedočenju osobe koja je preživela saobraćajnu nezgodu i zadobila teške telesne povrede i trajni invaliditet, kako bi se mladima na neposredan i snažan način ukazalo na posledice neodgovornog ponašanja u saobraćaju. U okviru aktivnosti realizuje se i praktična vežba sa tzv. „pijanim naočarima“, koja mladima omogućava da iskuse kako alkohol utiče na percepciju, koordinaciju i sposobnost rasuđivanja. Očekuje se da će u realizaciji ovih aktivnosti aktivno učešće uzeti više od 10.000 mladih.

Takođe, aktivnosti kampanje realizovaće se i putem društvenih mreža, kroz informativne i edukativne sadržaje, kao i kroz nagradne igre namenjene mladima.

Kampanja „Na maturu bez automobila” će trajati do juna meseca. U narednim danima, Agencija za bezbednost saobraćaja održaće tribine širom Srbije, u svim lokalnim samoupravama koje su uzele učešće u kampanji, njih preko 60.

