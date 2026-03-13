GORAN DRAGIĆ PROGLAŠEN AMBASADOROM PLAZMA SPORTSKIH IGARA MLADIH

Goran Dragić, bivši slovenački košarkaš i osvajač Evropskog prvenstva, sa 15 godina karijere u NBA ligi, na svečanoj ceremoniji proglašen je ambasadorom Plazma Sportskih igara mladih. Dragić je tako podržao najveću manifestaciju za amaterski sport u Evropi i postao deo velike SIM porodice ambasadora, među kojima su Aleksander Čeferin, predsednik UEFA, Nasser Al-Khelaifi, predsednik PSG-a, kao i sportisti Luka Modrić, Predrag Mijatović, Slaven Bilić, Nemanja Vidić, Karl-Heinz Rummenigge i mnogi drugi.

Sportske igre mladih su kroz 30 godina postojanja, od osnivanja do danas, okupile više od 3,4 miliona dece i mladih u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini, Srbiji i Sloveniji, a od ove godine kao četvrta zemlja priključila se i Severna Makedonija. Idejni osnivač i predsednik SIM-a Zdravko Marić zahvalio je svima koji godinama podržavaju Igre, posebno partnerima i sponzorima, i istakao značaj zajedništva, podrške institucija i sportskih velikana:

„Kao i uvek, moram da se zahvalim velikom prijatelju Igara, najboljem čoveku na svetu, Aleksanderu Čeferinu, na kontinuiranoj podršci poslednjih sedam godina. Hvala i gradonačelniku Ljubljane Zoranu Jankoviću, ministru Matjažu Hanu, kao i predsedniku Vlade Robertu Golobu što su prepoznali vrednost Sportskih igara mladih i dali nam snažnu podršku. Od samih početaka Igara u Sloveniji posebno me raduje što su ih deca prepoznala i prihvatila. Uz sjajan tim koji ovde radi, Igre iz godine u godinu rastu i napreduju – ove godine očekujemo više od 70.000 dece u Sloveniji, a na nivou svih zemalja učesnica više od 400.000 u jubilarnoj 30. sezoni Igara. Veliko hvala deci koja učestvuju jer su upravo ona naš najveći motiv i vetar u leđa da budemo još bolji. Hvala i svim sportistima koji nas podržavaju, a posebno našem novom ambasadoru Goranu Dragiću, za kojeg verujem da će svojim primerom i autoritetom dodatno motivisati decu i mlade da se bave sportom i prihvate zdrave životne navike.“

Goran Dragić, legendarni košarkaš i osvajač zlatne medalje sa reprezentacijom Slovenije na EuroBasketu 2017, od sada je i ambasador Plazma Sportskih igara mladih. Svojim bogatim iskustvom iz petnaestogodišnje karijere u NBA ligi i sportskim autoritetom podržaće najveću amatersku sportsku manifestaciju za decu i mlade u Evropi.

Željko Obradović, najtrofejniji košarkaški trener i ambasador Plazma Sportskih igara mladih, poželeo je dobrodošlicu Goranu Dragiću u SIM porodicu ambasadora. Dragić je tom prilikom istakao da mu je jedino u bogatoj karijeri žao što nikada nije imao priliku da zaigra u timu koji vodi Obradović, te dodao:

„Doputovao sam ovde, upoznao mnogo ljudi i upravo je to ono što sport donosi – uči vas velikim vrednostima koje potom pokušavamo da prenesemo na mlade. Mislim da je ovaj projekat zaista fenomenalan jer povezuje naš region i zaista sam počastvovan što sam danas ovde. Sport mi je dao sve. Dolazim iz porodice u kojoj sam naučio da uvek treba nešto vratiti društvu. Odrastao sam ovde u Sloveniji i uvek se rado vraćam kući, u najlepši grad na svetu. Velika mi je čast što sam danas ovde sa vama. Mogu da obećam jednu stvar – trudiću se da ovu priču zajedno nastavimo i da uradimo nešto dobro za mlade i buduće generacije.“

Novom ambasadoru na svečanoj ceremoniji čestitke su uputili i Tomislav Družak, izaslanik predsednika Vlade Republike Hrvatske Andreja Plenkovića, Robert Golob, predsednik Vlade Republike Slovenije, Aleksander Čeferin, predsednik UEFA i ambasador Igara, Zoran Janković, gradonačelnik Ljubljane, Matjaž Han, ministar privrede, turizma i sporta Republike Slovenije, Tanja Fajon, ministarka spoljnih poslova Republike Slovenije, Husein Memić, ministar turizma i omladine Republike Srbije, kao i ambasadori i prijatelji Igara Goran Ivanišević, Veselin Vujović, Zlatko Zahović, Radoslav Rašo Nesterović, Predrag Danilović, Marijan Kustić, Radenko Mijatović, Sara Isaković, Brigita Bukovec, Andreja Alešić, Uroš Zorman, Boštjan Cesar, Milivoj Novaković, Senijad Ibričić, Kruno Simon, Vladimir Androić, Marko Simeunović i mnogi drugi.

Predsednik Vlade Republike Slovenije Robert Golob pozdravio je prisutne:

„Danas sam veoma počastvovan što sam ovde, jer zaista verujem u plemenitost ove ideje, ove inicijative i ove organizacije, koja je danas, verujem, nadmašila mnoga očekivanja. Mnogo toga što smo svi zajedno priželjkivali danas se ostvaruje i širi nezaustavljivo. Posebno sam ponosan i srećan što sam danas sa vama, jer su ovakve inicijative u današnjem svetu važnije nego ikada.

Duboko sam zahvalan tebi, Zdravko, što si bio prvi koji je pokrenuo ovu inicijativu, zahvaljujući kojoj mladi danas mogu da se druže, baš kao što smo se mi nekada družili kada je svet bio drugačiji. Da se okupljaju u zajednici, u međusobnom poštovanju i prijateljstvu, ne samo kroz ljubav prema sportu, već i kroz poštovanje jednih prema drugima. Voleo bih da ova poruka ne ostane samo u ovoj dvorani i da je ne prenesemo samo mladima koji će učestvovati u Igrama u budućnosti, već da je pošaljemo i celom svetu.“

Program svečane ceremonije upotpunili su nastupi slovenske vokalne grupe Dinamitke, kao i Tripaj feat. Nipke i Erik sa pesmom „Ena pika, druga pika“, posvećenom Goranu Dragiću. Direktan prenos događaja emitovan je u devet zemalja na televizijama N1, Sport Klub i Arena Sport.

Plazma Sportske igre mladih pružaju deci potpuno besplatno takmičenje u deset sportskih disciplina – Coca-Cola Cupu, Tommy turniru u malom fudbalu, rukometu, 3×3 Sprite Cupu, odbojci, odbojci na pesku, Wiener turniru u šahu, Kinder Joy turniru u stonom tenisu, tenisu, graničaru, kao i u atletici u okviru Telemach Dana sporta.

