PREMIJERA DOKUMENTARNOG FILMA „ŠAPA SPASA“ SNIMLJENOG SA ŠTIĆENICIMA VP DOMA

ByGoran Nikolić

mar 12, 2026

U Beloj sali Кulturnog centra Кruševac održana je premijera dokumentarnog filma „Šapa spasa“ snimljenog sa štićenicima Vaspitno-popravnog doma u Кruševcu.

Film ”Šapa spasa” je snimljen 2025. godine i prati rad maloletnika, u sukobu sa zakonom, sa psima koje su tokom ovog programa dresirali uz stručnu pomoć kinologa Aleksandra Bate Markovića. Ovom prilikom štićenici su se osposobili za poslove dresure pasa i dobili sertifikate Кinološkog društva. Rediteljka filma je Marina Kovačević.

Vaspitno-popravnog dom im je dao podršku te se počelo sa realizacijom obuke iz domena dresure pasa. Na radionicama kreativnog pisanja štićenici su pisali o tom iskustvu i razvijali empatiju, odgovornost i saosećanje.

Suština dokumentarnog filma ogleda se u stvaranju mosta između izgubljenog poverenja i mogućnosti za novi početak.

Štićenici su nakon obuke dobili diplome vodiča pasa, a mnogi su iskazali interesovanje da dresura po izlasku iz VP Doma bude možda čak i njihov životni poziv.

