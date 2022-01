11% NOVOINFICIRANIH SU DECA ŠKOLSKOG UZRASTA

Kašalj, glavobolja, dijareja, crveno grlo, najčešći su simptomi koji se ispoljavaju kod dece nakon što se inficiraju koronom. Prema dosadašnjim statistikama, otprilike trećina zaraženih su deca, kod kojih se pored pomutih simptoma javlja i temperatura od 37 do 38, ali prema rečima lekara, sve se uglavnom završava brzo.

U zavisnosti od otpornosti organizma i da li se radi o detetu koje nema neko hronično oboljenje, zavisi i brzina kojom će se dete izboriti sa virusom. Kada su deca u pitanju beleži se porast. U principu nije veliki broj, ali ima zaražene dece i to od 7 i 14 godina. Što se simptoma tiče i toka lečenja, uglavnom sve brzo prolazi za dva do tri dana. Naravno, i posle toga oni su infektivni još neko vreme, pa se savetuje da budu u izolaciji. Deca imaju različite simptome, recimo rinit, upalu nosne sluznice, ždrelo je crveno, međutim, nalaz na plućima u 80 odsto je u redu jer se sve završava uglavnom u gornjim partijama, ne spusta se dalje. Temperatura je 37, 38, pa i 39. Ali sve to skupa traje dan, dva, antibiotici često nisu potrebni, jer sa vitaminima i sa dosta čajeva i supa rešava problem.

Dakle, kliničke slike su lakše, i rešavaju se uglavnom na nivou domova zdravlja. Među zaraženom decom najviše ima onih uzrasta od 12 do 17 godina. Veći broj zaraženih se očekuje ako se deca vrate sa raspusta i krenu u školu. Prema podacima, oko 11% školske dece je pozitivno. U najvećem piku sa delta sojem bilo i do 20% zaraženih školaraca. Interesantno, sve je više dece kod kojih se javljaju reinfekcije. BIli su zaraženi u septembru i oktobru, a sada su ponovo pozitivni.