METEOS: UJUTRU MRAZ, PRETEŽNO SUNČANO TOKOM DANA

U četvrtak ujutru mraz i sunčani periodi pre podne, a od sredine dana u Vojvodini naoblačenje sa kišom koja se premešta popodne sa severa ka centralnim predelima. Usled pada temperature kiša prelazi u susnežicu i sneg popodne u Vojvodini, a uveče u zapadnim i centralnim predelima. Vetar slab do umeren južni, na severu kasnije popodne u skretanju na severozapadni. Pritisak malo iznad normale. Minimalna jutarnja temperatura od -11°C u Požegi do -1°C u Beogradu, a maksimalna od 3°C na severu Vojvodine do 9°C u Negotinu. Uveče kiša, susnežica i sneg, a samo na severu Vojvodine i jugu Srbije suvo. Temperatura u 22h od -1°C do 4°C.

U četvrtak ujutru u Kruševcu mraz i pretežno sunčano u većem delu dana, a kasnije popodne naoblačenje i uveče kiša. Vetar slab južni. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura -9°C, a maksimalna 7°C.

U petak hladnije sa snegom u centralnim i južnim predelima, a na severu suvo uz sunčane periode. Vetar umeren do pojačan severozapadni i severni. Pritisak iznad normale. Minimalna jutarnja temperatura od -4°C na severu do 0°C na jugu, a maksimalna dnevna od -1°C do 2°C, u Negotinu oko 4°C.

U subotu i nedelju vrlo hladno sa dnevnom temperaturom malo ispod 0°C i sa snegom povremeno, osim možda po Vojvodini gde će biti više suvog vremena. Prva dva-tri dana iduće sedmice i dalje vrlo hladno sa snegom povremeno u ponedeljak i utorak, a od srede suvo.