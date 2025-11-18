ZAVRŠENI INFRASTRUKTURNI RADOVI NA VIŠE LOKACIJA U VELIKOM ŠILJEGOVCU

U Mesnoj zajednici Veliki Šiljegovac završeni su infrastrukturni radovi na više lokacija, a podrazumevali su rekonstrukciju ulica i izgradnju parkinga na platou kod zdravstvene ambulante.

Veliki Šiljegovac je jedna od najvećih mesnih zajednica na teritoriji Kruševca i u proteklom periodu uz pomoć Gradske uprave završila je radove koji su predviđeni planom i programom razvoja mesnih zajednica. S tim u vezi, kompletno je uređena ulica iza škole koja vodi do novoizgrađenog sportskog terena, a finansijska sredstva obezbeđena su iz budžeta grada.

Pored uređenja ulica koje su bile prioritetne, ispred zdravstevne ambulante izgrađen je parking od oko 60 mesta koji je od velikog značaja za sve koji dolaze u ovu ustanovu. Radove je izvodila kruševačka “Tehnogradnja”.

U Velikom Šiljegovcu privode se i ostali radovi pri kraju u ovoj građevinskoj sezoni i već su planirani novi čijom realizacijom će se stvoriti bolji uslovi za kvalitetan život i rad svih meštana.