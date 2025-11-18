PRIJEM U GRADSKOJ UPRAVI KRUŠEVAC ZA GENERALNOG KONZULA RS U SOLUNU, JELENU VUJIĆ OBRADOVIĆ

U organizaciji RPK, u Kruševcu od 16. do 18. novembra boravi poslovna delegacija Grčke, sa ciljem uspostavljanja intenzivnije saradnje privrednika Rasinskog upravnog okruga i Solunske regije. U cilju podrške poseti, gradonačelnik Ivan Manojlović i zamenica Snežana Radojković ugostili su i generalnog konzula RS u Solunu, Jelenu Vujić Obradović.

Uoči sastanka koji je upriličen u Gradskoj upravi, gradonačelnik Manojlović je podsetio da je tokom poslednjih nedelja, grad Kruševac posetilo više značajnih diplomatsko – privrednih delegacija, počev od kineske, zatim slovačke i grčke.

Generaalni konzul RS u Solunu Jelena Vujic Obradovic istakla je dobru ekonomsku saradnju grada Krusevca i Soluna sto je potvrdio i memorandum RPK Krusevac i privredne komore malih i srednjih preduzeca Soluna koji je potpisan u krusevackoj privrednoj komori.

Prema podacima RPK, trenutno oko 250 grčkih kompanija posluje u Srbiji – uspešno, stabilno i sa jasnom perspektivom. Zapošljavaju više od 12.000 ljudi i koriste Srbiju kao bazu za evropsko i globalno tržište. Iz Rasinskog okruga u Grčkoj radi već oko 150 kompanija, sa trendom rasta.