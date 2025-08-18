ZAVRŠEN JE 49. FESTIVAL FILMSKOG SCENARIJA U VRNJAČKOJ BANJI

Na završnoj večeri 49. Festivala filmskog scenarija dodeljene su nagrade i održan koncert „Nagrađenima u čast“.

Prvu nagradu za najbolji scenario poneo je film „Izolacija“ po scenariju Marka Backovića i Marka Jocića. Drugu nagradu osvojio je film „Čarobna zemlja“ po scenariju Staše Koprivice, dok je treća nagrada dodeljena filmu „Prva klasa: PUN GAS!“ po scenariju Radeta Ćosića i Zorana Mitrovića.

Žiri novinara i filmskih kritičara dodelio je nagradu Ilustrovane Politike „Slavko Lazarević“ za najbolji scenario Aleksandru Miletiću za film „Tvitosaurus“. „Telekom Srbija“ dodeljuje nagradu „Marko Živić“ za najboljeg mladog glumca Tamari Milojković i Teodori Dragićević, dok je publika odlučila da nagrada publike Gorki List pripadne filmu „Prva klasa: PUN GAS!“. Prethodno je na prvoj večeri festivala prestižna nagrada „Zlatno pero Gordana Mihića“ dodeljena režiseru Lordanu Zafranoviću, a nagrada „Zlatnik Cara Konstantina“ za izuzetan doprinos afirmaciji i promociji Festivala pripala je posthumno Radenku Rankoviću.

Poslednjeg festivalskog dana prikazani su filmovi „Ti si princeza“ i „Čarobna zemlja“. Koncert „Nagrađenima u čast“ izveden od strane 20 vrhunskih glumaca, a na sceni su se smenjivali: Ljiljana Stjepanović, Žarko Stepanov, Snežana Savić, Marko Jovičić, Miljana Gavrilović, Đorđe Kreća, Teodora Tomašev, Žarko Dimoski, Saša Đurašević, Anastasija Knežević, Dušan Svilar, Predrag Miletić, Marko Marković, Stefan Milivojević, Rade Ćosić, Tamara Milojković, Vesna Paštović i drugi.