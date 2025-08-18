ISPLATA SOCIJALNIH DAVANJA ZA JUL 2025. BIĆE REALIZOVANA 20. I 21. AVGUSTA 2025.

Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja saopštava da je predviđena isplata korisnicima:
- Novčane socijalne pomoći, posebne novčane naknade i dodataka za pomoć i negu drugog lica za mesec jul dana 20.08.2025. godine;
- Naknade za izdržavanje korisnika na porodičnom smeštaju za mesec jul dana 20.08.2025. godine;
- Dečijeg dodatka i roditeljskog dodatka za mesec jul dana 20.08.2025. godine;
- Prava iz boračko invalidske zaštite za mesec jul dana 20.08.2025. godine;
- Naknade zarade odnosno plate za vreme porodiljskog odsustva, nege deteta i posebne nege deteta za mesec jul dana 21.08.2025. godine i
- Ostale naknade po osnovu rođenja i nege deteta i posebne nege deteta za mesec jul dana 21.08.2025. godine.