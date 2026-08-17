MESNI ODBORI SNS-A JASIKA I KUKLJIN ORGANIZOVALI EKOLOŠKU AKCIJU „UJEDINJENA SRBIJA – ČISTE OBALE“

U zajedničkoj organizaciji Mesnih odbora Srpske napredne stranke Jasika i Kukljin, proteklog vikenda organizovana je ekološka akcija čišćenja obala Zapadne Morave pod nazivom „Ujedinjena Srbija – čiste obale“. Akcija je okupila aktiviste i meštane koji su radili na uklanjanju čvrstog otpada i uređenju rečnog priobalja u ova dva naseljena mesta.

Glavni cilj ove inicijative je podizanje svesti o važnosti očuvanja životne sredine, ali i ekološko saniranje lokacija pored Zapadne Morave koje građani često koriste za odmor i rekreaciju. Tokom nekoliko sati intenzivnog rada, prikupljena je značajna količina smeća, čime je ovaj prirodni biser dobio znatno čistiji i lepši izgled.

Organizatori su izrazili veliko zadovoljstvo odzivom građana i poručili da ovakve radne akcije pokazuju kako se kroz složnost, timski rad i brigu o sopstvenom mestu mogu postići konkretni rezultati za dobrobit cele zajednice.

Najavljeno je da će lokalni odbori i u narednom periodu nastaviti sa sličnim aktivnostima usmerenim na uređenje infrastrukture i zaštitu prirode.