KRUŠEVAC U ZNAKU BROJNIH PROGRAMA I AKTIVNOSTI ZA MLADE TOKOM LETA 2026. GODINE

Kancelarija za mlade Grada Kruševca i tokom letnjih meseci 2026. godine nastavila je sa realizacijom brojnih programa i aktivnosti namenjenih mladima, sa ciljem unapređenja njihovih znanja, veština, obrazovanja, kulturnog povezivanja i aktivnog učešća u društvu.

U junu je uspešno završen projekat „Engleski kroz poslovne veštine 2“, koji je realizovalo Udruženje građana „Za bolju budućnost“, uz podršku Kancelarije za mlade Grada Kruševca. Projekat je finansiran od strane Grada Kruševca kroz implementaciju Programa za unapređenje položaja mladih grada Kruševca 2026–2028.

Obuka je realizovana tokom maja i juna i obuhvatila je 10 radionica u trajanju od po 60 minuta. Polaznici su unapređivali znanje engleskog jezika, sa posebnim akcentom na usmenu komunikaciju, ali i brojne poslovne veštine – prezentovanje, formalno pisanje, komunikaciju u međunarodnom okruženju, razumevanje kulturoloških razlika i učešće na poslovnim sastancima.

Na Trgu Kosturnica u Kruševcu 31. maja 2026. godine realizovana je muzička manifestacija „Evrovizija u Kruševcu“, koja je na jednom mestu okupila mlade talente, muziku, ples i veliki broj posetilaca.Manifestacija je realizovana u okviru projekata podržanih kroz Program za unapređenje položaja mladih grada Kruševca za 2026. godinu, sa ciljem promocije mladih talenata, njihovog aktivnog učešća u kulturnom životu i povezivanja mladih iz različitih gradova Srbije.Poseban značaj programu dalo je učešće mladih iz projekta „Ritam Evrope“. Na sceni su nastupili mladi iz Kruševca, Ćuprije, Gornjeg Milanovca i Trstenika, koji su svojim pevačkim i plesnim nastupima predstavili talenat, energiju i kreativnost mladih.Kruševačka publika imala je priliku da uživa i u nastupu Princa od Vranja, jednog od zapaženih mladih muzičkih izvođača na domaćoj sceni, kao i u nastupu muzičkog sastava „Treća smena“.Posebna vrednost manifestacije bila je u tome što su mladi iz različitih sredina imali priliku da se upoznaju, druže, razmene iskustva i zajedno učestvuju u kreiranju muzičkog programa. Na taj način „Evrovizija u Kruševcu“ nije bila samo muzički događaj, već i prilika za povezivanje mladih, razvoj njihovih talenata i podsticanje aktivnog učešća u životu lokalne zajednice.

Organizacijom ovakvih programa Grad Kruševac i Kancelarija za mlade nastavljaju da podržavaju sadržaje koji mladima pružaju prostor da pokažu svoje sposobnosti, steknu nova iskustva i budu aktivni učesnici kulturnog i društvenog života.

„Evrovizija u Kruševcu“ pokazala je da mladi najbolje povezuju gradove – kroz muziku, talenat, druženje i zajedničku energiju.

Projekat „Letnji kamp: Mladi u pokretu 9“ realizovalo udruženje Streličarski klub „Carska strela“. Projekat realizovan od 26.06. do 2.07.2026. godine. Tokom kampa u selu Lovci , mladi su imati priliku da savladaju veštine streličarstva, učestvuju u različitim kreativnim radionicama, borave u prirodi i aktivno doprinose očuvanju životne sredine.

Posebno mesto među letnjim aktivnostima zauzeo je Omladinski kamp „Mladi čuvari tradicije 2026“, čiji je domaćin bio Grad Kruševac, a koji je realizovan u saradnji sa Kabinetom ministra bez portfelja zaduženog za praćenje stanja, predlaganje mera i koordinaciju aktivnosti u oblasti odnosa Republike Srbije sa dijasporom.

Tokom sedam dana, više od 130 mladih iz dijaspore i regiona imalo je priliku da kroz radionice, obilazak kulturno-istorijskih znamenitosti, sadnju „Drveta prijateljstva“, sportske i umetničke aktivnosti, druženje na Jastrepcu i bazenima, kao i učešće u programu manifestacije „Dani dijaspore u Kruševcu“, upozna bogato kulturno nasleđe Srbije i dodatno učvrsti veze sa maticom.

U toku je i realizacija projekta „Podsticanje i razvoj talenata mladih umetnika grada Kruševca – Stvarajmo zajedno 6“, koji realizuje Udruženje ljubitelja umetnosti „BukvArt“, uz podršku Grada Kruševca.

Do sada je realizovano otvaranje postavke 20 radova mladih umetnika na autobuskim stajalištima u Kruševcu, čime su stajališta pretvorena u svojevrsne male galerije na otvorenom.

U toku je i realizacija planiranih 40 umetničkih radionica – 20 namenjenih mladim učesnicima projekta i 20 radionica otvorenih za mlade i sugrađane, koje se održavaju subotom uveče na javnim površinama.

Projekat ima za cilj da podstakne kreativnost mladih, razvoj njihovih talenata i njihovo aktivnije učešće u kulturnom životu grada.

Projekat „Volontiraj! Pocrveni! Sebe pokreni! Društvo promeni!“ u realizaciji Udruženja građana „Crveni krst Kruševac“. Okupila je veliki broj volontera. Projektne aktivnosti obuhvatile su šest radionica na temu volonterizma i volonterskih akcija za 30 mladih polaznika, realizovano je pet praktičnih volonterskih akcija, jedna od aktivnosti bila je povodom obeležavanja Međunarodnog dana mladih.

U avgustu je održan tradicionalni Astronomski kamp „Jastrebac 2026“, od 14. do 16. avgusta, koji je okupio 30 učesnika. Kroz predavanja, posmatranje neba, edukativne radionice, planinarenje i druženje sa astronomima, mladi su imali priliku da steknu nova znanja iz oblasti astronomije i prirodnih nauka, ali i da kroz neformalno obrazovanje i boravak u prirodi razvijaju svoja interesovanja i kompetencije.

Kamp je realizovan uz podršku Grada Kruševca kroz Program za unapređenje položaja mladih grada Kruševca 2026–2028.

Sve navedene aktivnosti predstavljaju deo kontinuiranog rada na sprovođenju Programa za unapređenje položaja mladih grada Kruševca 2026–2028, kojim se mladima pružaju mogućnosti za sticanje novih znanja i veština, neformalno obrazovanje, razvoj talenata, povezivanje i aktivno učešće u životu lokalne zajednice.

Kruševac i ovog leta potvrđuje da je grad koji prepoznaje potencijal mladih i ulaže u njihov razvoj, stvarajući prostor za učenje, druženje, kreativnost, očuvanje tradicije i sticanje novih iskustava.

Aktivnosti Kancelarije za mlade Grada Kruševca nastavljaju se i u narednom periodu kroz realizaciju brojnih programa i projekata namenjenih mladima, sa posebnim akcentom na razvoj njihovih znanja, veština, zdravih stilova života, kreativnosti, aktivizma i povezivanja sa lokalnom zajednicom.

U narednom periodu očekuje nas realizacija projekata koji mladima pružaju priliku da kroz praktičan rad, edukaciju i druženje steknu nova znanja i iskustva. Među njima su „Mladi za održivu i otpornu poljoprivredu Kruševca“, koji realizuje Udruženje studenata Poljoprivrednog fakulteta u Kruševcu „AgroStudent“, „Melissa lekovito carstvo“ – Zelena akademija za mlade, u realizaciji Udruženja građana „Hemijsko sapunska laboratorija Melissa“, kao i „Štafeta zdravlja“, koju realizuje Udruženje zdravstvenih radnika „Kneginja Milica“.

Mlade očekuju i avanturistički, edukativni i timski programi kroz projekte „Potraga za blago(stanjem) 2“ Odreda izviđača „Jastreb“. Posebna pažnja biće posvećena i prevenciji i očuvanju zdravlja mladih kroz projekat „Zdravlje mladih – znanjem do prevencije“ Društva za borbu protiv šećerne bolesti Kruševac.

Važan segment predstojećih aktivnosti biće i podrška mladima u razvoju profesionalnih kompetencija. Kroz projekat „Level up: Od srednjoškolaca do profesionalca“, Udruženje građana „Edukativni centar – Kruševac“ pružiće mladima mogućnost da razvijaju znanja i veštine koje će im biti značajne za dalje školovanje, zapošljavanje i profesionalni razvoj.

Pored navedenih projekata, Kancelarija za mlade nastavlja sa realizacijom radionica neformalnog obrazovanja, koje mladima omogućavaju da na zanimljiv i praktičan način steknu znanja i veštine koje dopunjuju formalno obrazovanje. U narednom periodu biće organizovane i sertifikovane radionice, kroz koje će mladi, pored novih znanja i praktičnih kompetencija, imati priliku da steknu i sertifikate koji mogu biti značajni za njihovo dalje obrazovanje i profesionalno usavršavanje.

Cilj svih ovih aktivnosti je da Kancelarija za mlade bude prostor u kome mladi mogu da uče, stvaraju, razvijaju svoje talente, upoznaju nove ljude, pokreću inicijative i aktivno učestvuju u životu svog grada.

Na ovaj način Grad Kruševac i Kancelarija za mlade nastavljaju da ulažu u mlade i da kroz konkretne programe i projekte stvaraju više prilika za njihov lični, obrazovni i profesionalni razvoj.

Jer ulaganje u mlade nije samo ulaganje u njihovu budućnost – to je ulaganje u budućnost Kruševca.

Saopštenje i fotografije: Grad Kruševac