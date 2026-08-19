Jefimija TV, Kruševac

Društvo Vesti Zabava

GRAD KRUŠEVAC POKLANJA MLADIMA MUZIČKI SPEKTAKL: KONCERT BRESKVICE NA TRGU KOSOVSKIH JUNAKA

ByGoran Nikolić

avg 18, 2026

Grad Kruševac, u saradnji sa Kancelarijom za mlade, organizuje veliki muzičko-zabavni program u samom centru grada. U subotu, 22. avgusta 2026. godine, na Trgu kosovskih junaka biće održan veliki koncert jedne od najpopularnijih regionalnih zvezda mlađe generacije – Anđele Ignjatović Breskvice.Ovaj muzički događaj predstavlja poklon Grada Kruševca omladini i svim sugrađanima. Sa ciljem da se pruži podrška lokalnim preduzetnicima, kreativcima, udruženjima i ustanovama,program počinje već u popodnevnim časovima, a posetioci mogu očekivati dinamičnu i sadržajnu letnju noć:

19.00 sati – Otvaranje tematskih štandova u centru grada
20.00 – 21:00 sat – Zagrevanje i muzički set koji predvodi DJ Alex Duo
21.00 sat Solistički koncert Anđele Ignjatović Breskvice

Kancelarija za mlade i Grad Kruševac pozivaju sve Kruševljane, kao i goste iz celog regiona, da se pridruže i uživaju u bogatom programu i besplatnom koncertu, i zajedno pošalju najlepšu sliku pozitivne energije iz srca Kruševca.Ulaz na sve programske sadržaje je u potpunosti besplatan.Pozivamo predstavnike medija da medijski isprate ovaj događaj i svojim izveštavanjem doprinesu promociji aktivnosti za mlade u našem gradu.

By Goran Nikolić

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