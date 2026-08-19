16. “BALKANSKA FOLKLORIJADA” I 10. MANIFESTACIJA “SPASIMO DECU U SAOBRAĆAJU” U RIBARSKOJ BANJI

16. “Balkanska folklorijada” održava se 20. avgusta na letnjoj pozornici u Ribarskoj banji od 20 sati, a u okviru koje će se po 10. put realizovati manifestacija “Spasimo decu u saobraćaju”.

Ova tradicionalna kulturna manifestacija je humanitarnog karaktera, a ciljevi su usmereni na podizanje svesti o bezbednosti dece i mladih u saobraćaju.

Učestvovaće kulturno-umetnička drustva iz Makedonije, Rumunije, Republike Srpske, Crne Gore, sa Kosova i Metohije, a kao specijalni gosti nastupice izvođači narodne muzike Srećko Krečar, Bojana Golubović, Mirko Kodić i drugi, uz pratnju orkestra “Škorpioni”.

Organizator 16. “Balkanske folklorijade” je udruženje “Marko Cara Milanović” iz Kaonika, uz podršku grada Kruševca, Kulturnog centra Kruševac, Agencije za bezbednost sobrabraćaja, Saveta za bezbednost, Auto-moto saveza Srbije, a po prvi put manifestaciju je podržalo i ministarstvo culture.

Svečanom otvaranju 16. “Balkanske folklorijade” i 10. manifestacije “Spasimo decu u saobraćaju”, prethodice defile učesnika koji je zakazan za 19 sati.