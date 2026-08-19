RASPISANO 8 NOVIH PROGRAMA PODRŠKE ZA MIKRO I MALA PREDUZEĆA, PREDUZETNIKE, ZADRUGE I UDRUŽENJA

Ministarstvo privrede raspisalo je 8 novih programa podrške namenjenih mikro i malim preduzećima, preduzetnicima, zadrugama i udruženjima, povratnicima iz inostranstva a javni pozivi za njih dostupni su do 4. septembra. Konkursi obuhvataju i programe podrške mladim preduzetnicima, razvoju proizvodnog prostora i ženskog preduzetništva, ravnomernom privrednom razvoju Srbije, nabavci opreme i obrtnih sredstava kroz subvencionisane kredite, kao i udruženjima za razvoj preduzetništva.

Ovaj paket mera je u vredanosti od 3,6 milijardi dinara, a podrazumeva 860 miliona dinara bespovratnih sredstava, 760 miliona dinara kreditnih sredstava Fonda za razvoj i dve milijarde dinara subvencionisanih kredita poslovnih banaka. Ovom prilikom upućen je poziv svim preduzetnicima, firmama i građanima da iskoriste podršku države i naprave novi korak u razvoju svog poslovanja. Detaljne informacije o svim programima mogu se naći na sajtu Ministarstva privrede, kao i u RPK Kruševac.