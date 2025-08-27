ZASEDAO LOKALNI PARLAMENT, USVOJENE 34 ODLUKE I PREDLOZI

Trinaesta sednica Skupštine grada Kruševca imala je 34 tačke dnevnog reda. Jedna od važnijih je izveštaj o izvršenju Odluke o budžetu grada Kruševca za perod januar-jun 2025.godine.

U izveštaju se navodi da su tekući prihodi i primanja budžeta grada, u periodu januar-juni 2025. godine, ostvareni su u iznosu od nešto više od 3,5 milijarde dinara. Preneti prihodi iz prethodne godine iznosili su 698 miliona 180 hiljada 292 dinara, što ukupno iznosi 4 milijarde 275 miliona 75 hiljada 221 dinar, ili 61,20% u odnosu na plan. Tekući prihodi budžetskih korisnika – prihodi iz izvornih aktivnosti (drugi izvori), u periodu januar-jun 2025. godine, ostvareni su u iznosu od 64 miliona 463.000 dinara. Preneti prihodi iz prethodne godine iznosili su 8 miliona 989 hiljada 895 dinara, što ukupno iznosi 73 miliona 452 hiljada 895 dinara, ili 27,06% u odnosu na plan. Ukupno ostvareni prihodi i primanja u periodu januar-jun 2025. godine iznosili su 4,3 milijarde ili 59,92% u odnosu na plan.

Gradski parlament konstatovao je prestanak mandata i potvrdio mandate novim odbornicima. Po tačkama dnevnog reda razmatrale su se odluke o matičnom području grada, o davanju saglasnosti i usvajanju Projekta javno-privatnog partnerstva sa elementima koncesije za poveravanje obavljanja delatnosti gradsko-prigradskog linijskog prevoza putnika na teritoriji grada Kruševca, predlog Zaključka o usvajanju Godišnjeg izveštaja o merenju i verifikaciji za utvrđivanje ostvarene uštede u periodu maj 2024. – april 2025. godine, Rešenja o davanju saglasnosti na izmene i dopunu Programa poslovanja JKP „Gradska toplana“ Kruševac, Javnog preduzeća za urbanizam i projektovanje, JKP „Vodovod-Kruševac“ i Javno-komunalnog preduzeća „Kruševac“ za tekuću, 2025. godinu, imenovanje direktora u JKP „Poslovni centar“ i JKP „Vodovod Kruševac“, kojima ističu mandati. Lokalni prlament izabrao je članove Saveta za zdravlje i članove školskih odbora u osnovnim školama „Vuk Karadžić“, „Jovan Popović“ i „Vasa Pelagić“ u Padežu, kao i u srednjim Medicinskoj i Prvoj tehničkoj školi u Kruševcu.

Skupština je dala misišljenje na predlog Odluke o otuđenju iz javne svojine grada Kruševca – poslovni kompleks u naseljenom mestu Lipovac. U radu sednice prisustvovali su odbornicoi svih stranaka u gradskoj skupštini, osim demokratske, čiji su odbornici nakon izveštaja o izvršenju budžeta napistili salu uz obrazloženje da ne žele da učestvuju u radu dok se ne ispune studentski zahtevi i ne raspišu izbori.

Sve tačke predviđene dnevnim redom na sednici Skupštine su usvojene.

Na ulazu u zgradu Gradske uprave i ovoga puta bilo je postavljeno obezbeđenje i detektor metala kroz koji su svi morali da prođu. Gradska uprava radila je danas od 12 do 17 časova, po jučerašnjem obaveštenju nadležnih.