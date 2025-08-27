MUP JE RASPISAO KONKURS ZA PRIJEM 170 NOVIH PRIPADNIKA ŽANDARMERIJE

Ministarstvo unutrašnjih poslova raspisalo je javni konkurs za prijem kandidata na Selekcionu i Osnovnu obuku za Žandarmeriju, radi popunjavanja radnog mesta „Žandarm I“.

Pravo učešća imaju kandidati koji ispunjavaju sledeće uslove:

– Državljanstvo Republike Srbije;

– Prebivalište u Srbiji najmanje godinu dana;

– Završeno srednje obrazovanje;

– Do 30 godina starosti;

– Vozačka dozvola „B“ kategorije (ili obaveza da se stekne u roku od 2 godine);

– Bezbednosna i zdravstvena sposobnost;

– Uspešno savladano selekciono testiranje.

Svi zainteresovani kandidati koji ispunjavaju uslove mogu se prijaviti od 28. avgusta do 10. oktobra 2025. godine.

Prijava se podnosi na propisanom obrascu, sa potrebnom dokumentacijom, na adresu MUP-a – Sektor za logistiku, Uprava za ljudske resurse, Bulevar dr Zorana Đinđića 104, Novi Beograd.

„Postani deo elitne jedinice! Žandarmerija traži snagu, odlučnost i posvećenost. Da li si spreman da odgovoriš pozivu?“, poručuju.