VREME JE ZA SPORT: ŽENSKI ODBOJKAŠKI KLUB „NAPREDAK 037“, KRUŠEVAC

dec 25, 2025

Ženski odbojkaški klub Napredak 037 jedan je od najmasovnijih sportskih klubova u Kruševcu. U njemu trenira oko 400 devojčica i devojaka svih uzrasta. Takmiče se u Prvoj ligi Srbije, a mlađe kategorije nastupaju na svim takmičenjima našeg regiona, ističe trener mlađih selekcija Nemanja Stevanović.

Organizacija, posvećenost u radu sa devojčicama i devojkama daje rezulatate na svim nivoima takmičenja. Ženski odbojkaški klub Napredak 037 trenutno ima 7 takmičarskih selekcija.

S obzirom da broj odbojkašica u našem gradu potvrđuje da je odbojka najpopularniji sport u ženskoj populaciji, devojčicama koje žele da se oprobaju u ovom sportu preporučuje se da već u 2. ili 3. razredu osnovne škole mogu da počnu da treniraju.

Ženski odbojkaški klub Napredak 037, treninge obavlja u skoro svim školskim salama u Kruševcu, u osnovnim školama „Jovan Popović“ i „Nada Popović“ i u Gimnaziji, dok prvi tim trenira u Hali sporova.

