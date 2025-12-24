VREME JE ZA SPORT: KARATE KLUB „KRUŠEVAC“, NAJTROFEJNIJI GRADSKI SPORTSKI KLUB

Karate klub Kruševac osnovan je davne 1969. godine. Osim što je jedan od najstarijih, Karate klub „Kruševac“ je najtrofejniji sportski klub, kroz koji je do sada proslo 30.000 Kruševljana. Trenutno broji 350 članova, od najmlađih uzrasta od 4 godine do seniora. Jedan je od stožera reprezentacije i u redu je najtrofejnijih evropskih i svetskih karate klubova.

Karate klub Kruševac jedini je sportski klub koji je doprineo organizaciji evropskog šampionata, a u toku su pregovori da se nakon završetka izgradnje „Lazar arene“ organizuju svetska i evropska takmičenja.

Međunarodni Memorijalni turnir „Oliver Tomić“ organizuje se u čast jednog od najuspešnijih karatista bivše Jugoslavije. Bio je dugogodišnji kapiten reprezentacije, prvi balkanski prvak i četvorostruki šampion Evrope. Njegova osamnaest godina duga karijera ostavila je neizbrisiv trag u svetu karatea, a višedecenijska posvećenost Karate klubu Kruševac doprinela je izgradnji vrhunskih sportsta, šampiona na svim nivoima takmičenja.

Medijski sadržaj realizovan je u okviru projekta „Vreme je za sport“ Agencije „Kanal 12-037“ – portal www.jefimija.tv, koji je sufinansiran sredstvima iz budžeta Grada Kruševca. Stavovi izneti u podržanom medijskom projektu nužno ne izražavaju stavove organa koji je dodelio sredstva.