Jefimija TV, Kruševac

Projekti Vreme je za sport

VREME JE ZA SPORT: STONOTENISKI KLUB KRUŠEVAC, KLUB USPEŠNIH MLADIH POJEDINACA

ByGoran Nikolić

dec 26, 2025

Stonoteniski klub Kruševac osnovan je 1980. godine, pored uspešne istorije rada, klub je izveo generacije stonotenisera u gradu. Saradnja sa Savezom za školski sport danas dodatno dopinosi popularizaciji stonog tenisa kod dece i mladih i zahvaljujući podršci Saveza organizuju se takmičenja na  školskom nivou.

Klub postiže zapažene rezultate u ligaškom takmičenju, a može se pohvaliti i mladim uspešnim pojedincima.

Stoni tenis se kao i svi drugi sportovi trenira u različitim uzrasnim kategorijama od mini kadeta do seniora odnosno veterana. Ono što je važno istaći da je ovaj sport izuzetno zahtevan i dinamičan, ali i da oni koji se njime bave profesionalno i rekreativno doprinose očuvanju svog zdravlja i vitalnosti.

Preporuka je da zainteresovani mališani već od 6 godina mogu da se oprobaju u stonom tenisu, a predsednik Stonoteniskog kluba Krusevac je objasnio i zašto. Više u prilogu.

