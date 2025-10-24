VREME JE ZA SPORT: GRADSKI ŽENSKI RUKOMETNI KLUB „NAPREDAK-12“

Gradski ženski rukometni klub „Napredak-12“, u proteklih nekoliko godina, ostvario je, reklo bi se istorijske rezultate ako uzmemo u obzir da je pre osam godina klub bio prepoznatljiv samo po staroj slavi, odnosno, uspesima koje pre više od četvrt veka postigao tadašnji ŽORK „Napredak“, sa kapitenom Ljiljanom Knežević, sada Maksić, koja je od 2018. na mestu sportskog direktora kluba.

Karijera Ljiljane Knežević motivisala je devojcice i devojke da se oprobaju u rukometu, a zahvaljujući iskustvu nekadašnje reprezentativke, koja je sa 4.500 datih golova proglašena za najboljeg rukometnog strelca svih vremena, njenom radu i posvećenosti, danas gledamo nove pobede Ženskog rukometnog kluba „Napredak-12“ na putu ka vrhu.

Sportski duh i timski rad, koji se kod dece posebno razvija u ekipnim sportovima, ali i kolegijalnost stručnog tima, daju sve bolje rezulate u svim selekcijama Ženskog rukometnog kluba „Napredak-12“, počevši od najmlađih.

Kada je reč o uzrastu koji je preporučljiv za početak bavljenja rukometom, Ljiljana ističe da nije toliko bitan koliko je važna ljubav prema sportu, volja za učenjem i napredovanjem. Takođe naglašava da je jedan od priortiteta kluba da se deca motivišu na bavljenje sportom, treniraju i sportski se razvijaju u svom gradu.

Ljiljana Knežević je ime koje asocira na zlatno vreme ekipnog i reprezentativnog rukometa, u igračkoj karijeri koja je trajala 28 godina, osim istorijskih rezulatata postignutih sa kruševačkim ŽORK „Napredak“ i drugim klubovima, sa reprezentacijom tadašnje Jugoslavije osvajala je medalje na evropskim i svetskim takmičenjima. To su rezultati ne samo talenta, već discipline, rada, požrtvovanja koji treba da motivišu sve devojcice koje se pripremaju da izađu na parket i oprobaju se u ovom dinamičnom sportu koji je vratio Kruševac na sam vrh, kada je rukomet u pitanju.