VIDOVDANSKA NAGRADA, PLAKETA I POHVALA I OVE GODINE SE DODELJUJU POVODOM DANA GRADA

Skupština grada Kruševca, povodom 28. juna – Vidovdana, praznika Grada, dodeljuje Vidovdansku nagradu, Plakete i Pohvale (Nagrada i priznanja).

Nagrada i priznanja dodeljuju se pojedincima, preduzećima, ustanovama, mesnim zajednicama, društvenim organizacijama, udruženjima građana za izuzetne rezultate ostvarene u oblasti privrede, obrazovanja i vaspitanja, nauke, kulture, zdravstvene zaštite, socijalne i dečije zaštite, fizičke kulture, zaštite životne sredine, razvoja lokalne samouprave i drugim vidovima stvaralaštva i humanitarnog delovanja

u gradu Kruševcu.

Inicijativu za dodeljivanje Nagrade i priznanja mogu podneti: fizička i pravna lica, organi Grada i radna tela Skupštine.

Obrazložena inicijativa podnosi se Komisiji za kadrovska i administrativna pitanja Skupštine grada Kruševca, preko pisarnice Gradske uprave grada Kruševca, Gazimestanska br. 1 i putem imejla: skupstina@krusevac.rs, protokol@krusevac.rs, do 1. maja 2026. godine.

Bliže informacije se mogu dobiti u Odeljenju za poslove organa Grada putem telefona broj 037/414-746, 414-745 i 414-736.