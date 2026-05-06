Jefimija TV, Kruševac

Društvo Vesti

UHAPŠEN MUŠKARAC (27) OSUMNJIČEN ZA VIŠE TEŠKIH KRAĐA

ByGoran Nikolić

maj 6, 2026

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Kruševcu uhapsili su S. M. (1999) iz okoline ovog grada zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio četiri krivična dela teška krađa.

On se sumnjiči da je, u periodu od 1. do 5. maja ove godine, obijao objekte u kojima se skladište otpadne sirovine i krao bakar.

Na ovaj način je, kako se sumnja, vlasnicima preduzeća pričinio materijalnu štetu koja se procenjuje na oko 300.000 dinara.

Po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Kruševcu, osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti priveden tužiocu.

By Goran Nikolić

Related Post

Društvo Vesti

AGENCIJA ZA BEZBEDNOST SAOBRAĆAJA ORGANIZUJE KAMPANJU „NA MATURU BEZ AUTOMOBILA“ U KRUŠEVCU 7. MAJA

maj 6, 2026 Goran Nikolić
Društvo Vesti

SAJMA CVEĆA U KRUŠEVCU 11. I 12. MAJA 2026. GODINE

maj 6, 2026 Goran Nikolić
Društvo Vesti

U HRAMU SVETOG ĐORĐA U KRUŠEVCU OBELEŽENA HRAMOVNA SLAVA

maj 6, 2026 Goran Nikolić

Možda ste propustili

Društvo Vesti

AGENCIJA ZA BEZBEDNOST SAOBRAĆAJA ORGANIZUJE KAMPANJU „NA MATURU BEZ AUTOMOBILA“ U KRUŠEVCU 7. MAJA

06.05.2026. Goran Nikolić
Društvo Vesti

SAJMA CVEĆA U KRUŠEVCU 11. I 12. MAJA 2026. GODINE

06.05.2026. Goran Nikolić
Društvo Vesti

U HRAMU SVETOG ĐORĐA U KRUŠEVCU OBELEŽENA HRAMOVNA SLAVA

06.05.2026. Goran Nikolić
Društvo Vesti

OSLIKAN INTERAKTIVNI TEREN U DVORIŠTU ŠKOLE „VESELIN NIKOLIĆ“

06.05.2026. Goran Nikolić