U KRUŠEVCU I ALEKSANDROVCU ODRŽANA MEĐUOPŠTINSKA TAKMIČENJA „SEOSKE IGRE“

U organizaciji Sportskog savez Srbije, u kruševačkoj Hali sportova održano je međuopštinsko sportsko takmičenje “Seoske igre”. Učestvovale su ekipe iz Kruševca, Kragujevca i Ćuprije.

Inače, najstarija akcija Sportskog saveza Srbije su Seoske igre koje spajaju moderne sportske discipline sa onim tradicionalnim ušla je u 8 sezonu. Ovaj projekat promoviše naša sela, čuva tradiciju i omogućava učesnicima da se druže kroz sport. Uključene su 34 opštine, a modifikovani sistem takmičenja omogućava bolju posvećenost svakom takmičenju.

Ekipe su se takmičile, pored akuelnih sportova i u tradicionalnim kao što su i vuča konopca i skokovi u džaku. Pobednik Seoskih igara u Kruševcu je ekipa iz Kaonika.

Seoske igre po treći put organizovane su i u Aleksandrovcu.

U okviru Seoskih igara u Aleksandrovcu, takmičenje je donelo mnogo uzbuđenja i sportskog nadmetanja među ekipama iz više sela. Najuspešnija je bila ekipa Lozne, koja je zauzela prvo mesto, dok je drugo mesto pripalo Donjoj Crnišavi. Trećeplasirana je bila ekipa Ržanice, a četvrto mesto osvojila je ekipa Rudenice.

Manifestacija je protekla u sportskom duhu i dobrom raspoloženju, uz učešće velikog broja takmičara i podršku publike.