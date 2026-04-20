RUKOVODSTVO GRADA OBIŠLO INFRASTRUKTURNE RADOVE U SRNJU I VRATARU

Predstavnici rukovodstva grada, posetili su danas naseljena mesta Vratare i Srnje i obišli završne infrastrukturne radove na asfaltiranju ulica.

Iako je građevinska sezona tek počela, u više mesnih zajednica na teritoriji grada Kruševca, vec su završeni infrastrukturni radovi koji su istaknuti kao prioritetni. U naseljenom mestu Vratare asfaltirana je ulica Ostrva Vida, što je od izuzetne važnosti za meštane, s obzirom da je od 100 domaćinstava u ovom naseljenom mestu 30-ak u pomenutoj ulici.

Ulica je dugačka oko 300 metara, vrednost investicije iznosi oko 6,5 miliona dinara, a radove je izvodilo krusevčko preduzeće „Tehnogradnja“.

Današnji obilazak bio je i prilika da predstavnici rukovodstva grada sa meštanima razgovaraju o narednim koracima u realizaciji projekata predviđenih planom i programom.

U naseljenom mestu Srnje završeno je asfaltiranje 3 ulice, kao i prateći radovi koji podrazumevaju rekonstrukciju kanala za odvođenje atmosferskih voda.

Mesna zajednica Jasika, kojoj pripadaju Srnje, Gavez i Velika Kruševica broji preko 4.000 stanoivnika i jedna je od većih Mesnih zajednica na teritoriji grada. U proteklom periodu, realizacijom infrastrukturnih projekata, značajno su unapređeni uslovi života u pomenutim naseljenim mestima, istakli su ovom prilikom meštani Srnja.